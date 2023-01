PRF apreende mais de dez quilos de cocaína em fundo falso de carro

Um homem de 27 anos foi preso na tarde de sábado (31), por volta das 14h por tráfico de drogas. Ele transportava 10.8 quilos de cocaína em um fundo falso no painel do veículo. A apreensão ocorreu durante fiscalizações da Operação Posse Presidencial, na base da PRF.

Segundo boletim de ocorrência, o homem apresentou informações desencontradas relativas a sua viagem e propriedade do veículo, o que levou a uma verificação mais aprofundada do carro. Ao ser verificado o painel, no local foi encontrado um fundo falso contendo 10.8Kg de Cocaína e um celular.

A substância e foram veículo apreendidos, autor preso e Perícia Criminal acionada.