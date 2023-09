PRF prende em Paranaíba suspeito de matar torcedor do São Paulo em Rio Preto

Um homem de 38 anos foi preso na terça-feira (26) em Paranaíba (MS), suspeito de matar a tiros um torcedor do São Paulo no último domingo, 24, em São José do Rio Preto. O homicídio aconteceu próximo ao local onde torcedores se reuniram para assistir a final da Copa do Brasil.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-158, quando abordaram um veículo de aplicativo de carona. Durante a checagem dos documentos do condutor e passageiros, um dos passageiros saiu correndo e tentou empreender fuga a pé.

O homem entrou em uma área de vegetação próxima à pista. Foi solicitado o apoio da Polícia Militar de Paranaíba (MS), que auxiliou nas buscas do passageiro, que foi encontrado e detido.

Após ser preso, o homem, de 38 anos, confessou ter cometido um homicídio, no último domingo (24), em São José do Rio Preto (SP), após um desentendimento com um torcedor do São Paulo durante o jogo ocorrido naquele dia. Os policiais também descobriram que existia um mandado de prisão temporário expedido para o suspeito.

O preso foi encaminhado à Polícia Civil em Paranaíba (MS). A Polícia Civil de São Paulo foi informada da prisão e buscou o suspeito.

Dois homens teriam se envolvido em uma briga, o que motivou o suspeito a buscar uma arma para atirar na vítima. Baleado, Valdir Feitoza de Almeida chegou a ser socorrido por testemunhas, mas morreu no local do crime.

A Divisão de Homicídio da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto foi até o local e iniciou as investigações. Com base em provas testemunhais, representou pela prisão temporária do suspeito, já com a informação de que ele havia fugido da cidade após o crime.

Na tarde de ontem (26), os policial da Delegacia de Homicídios vieram até Paranaíba para buscar o homem, que cumprirá prisão temporária em Rio Preto e será ouvido no inquérito da Polícia Civil.