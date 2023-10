Primeira etapa do 'Paranaíba Voice Kids' seleciona 15 para próxima fase

Na noite do último sábado (14) a Prefeitura de Paranaíba iniciou o festival de música Paranaíba Voice Kids, no Carnaíba, com as apresentações de 24 candidatos na 1ª etapa, que deixaram o público presente encantado. O evento, realizado por meio da Secretara Municipal de Cultura, classificou os 15 melhores participantes e terá sua próxima etapa no sábado (21) às 19h, com nova eliminatória que definirá os 10 melhores entre eles. No dia 28 ocorrerá a grande final, tendo como premiação para o 1º lugar 1 veículo 0km + troféu.

O festival de música “Paranaíba Voice Kids” é direcionado para crianças de 8 a 15 anos, visando valorizar e fomentar a cultura musical, além de proporcionar a descoberta de novos talentos e a expandir o nome do município.

A primeira fase teve como jurados a dupla Patrícia e Adriana, e o integrante Silas Sidney da Santa Helena Banda Show, que avaliaram os participantes e escolheram os que mais se destacaram. Além disso, contou com a apresentação de Ricardo Moisés, também conhecido no mundo da música.

Continue Lendo...

A dupla Patrícia e Adriana agradeceu a oportunidade, bem como ressaltou a importância em valorizar e investir em cultura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nós vamos premiar o vencedor com 1 veículo zero km e o nosso objetivo com o Paranaíba Voice Kids é tornar nossa cidade conhecida, além de colocar holofotes em nossas crianças”, disse o prefeito Maycol Queiroz. (Com informações da assessoria)

Assista: