A Primeira Igreja Batista realiza um bazar com renda revertida para atender os projetos sociais da igreja.

Pastora Fabrina Abrantes, Emmely Miurini, vice presidente da Associação Amor com Propósito e o pastor Jean Abrantes falam do bazar e do trabalho feito pela igreja no sentido de atender famílias necessitadas

Acompanhe: