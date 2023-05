Primeiro quadrimestre tem queda de furtos e roubos em Paranaíba

O 13º Batalhão de Polícia Militar apresentou os dados relativos aos crimes de furto e roubo, que ocorreram no mês de janeiro a abril de 2023 em Paranaíba, comparado com o mesmo período do ano passado, registrando queda nos crimes no município.

De acordo com dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO), os índices diminuíram tanto nos casos de furto, quando ocorre a subtração de algo alheio sem usar de violência, quanto nos casos de roubo, quando a subtração se dá por meio de violência ou grave ameaça.

Os furtos registrados somaram 198 no total, o que equivale a um índice de redução de 29%, aproximadamente, em relação ao quantitativo do ano de 2022, quando houve 278 furtos.

Já nos casos de roubos, de janeiro a abril de 2023 somaram 5 no total, o que equivale a um índice de redução de 37%, aproximadamente, em relação ao quantitativo do ano de 2022, quanto tiveram 8 roubos.

Este resultado da redução dos índices criminais se deve a integração existente entre as Forças de Segurança Públicas locais, Polícia Militar e Polícia Civil, contando sempre com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário nas ações realizadas para prevenir e reprimir a prática de crimes.

“Costumo dizer que a engrenagem do sistema público tem que rodar bem, tem que funcionar, em perfeita sintonia entre todos os órgãos envolvidos, para que possamos conseguir os melhores resultados que buscam o estabelecimento da ordem e da paz social para a nossa população, que tanto necessita. A palavra chave é integração! Reuniões e diálogos são imprescindíveis para o planejamento de ações”, disse o Comandante da PM – Tenente Coronel Paulo Ribeiro dos Santos.

Ele ainda aproveitou para parabenizar a tropa do 13° BPM, pela dedicação, empenho e responsabilidade pelos resultados alcançados, através das abordagens, prisões e apreensões realizadas. “Parabenizo também, na pessoa do Dr. Lúcio Fátima da Silva Barros, Delegado Regional, todos os integrantes da Polícia Civil que realizam a atividade de investigação criminal no município”, comentou.

No ano passado, em 2022, o segundo semestre teve redução de 22% nos crimes de furtos, comparado com o primeiro semestre daquele ano. Agora, neste ano a Polícia Militar intensificou ainda mais o policiamento ostensivo em locais com maior incidência de crimes, em locais vulneráveis como os acessos à cidade e locais apontados pelos cidadãos de Paranaíba, e continuará atuando de forma estratégica, para continuar proporcionando um ambiente mais seguro para a população.