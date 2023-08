Primeiros sete meses do ano registram queda em furtos e roubos em Paranaíba

O 13º Batalhão de Polícia Militar, nesta quinta-feira, 10 de agosto, apresentou os dados relativos aos crimes de furto e roubo, que ocorreram no mês de janeiro a julho de 2023 em Paranaíba, comparado com o mesmo período do ano passado, em 2022, registrando uma queda considerável nos crimes contra o patrimônio no município.

Este resultado da redução dos índices criminais se deve a integração existente entre as Forças de Segurança Públicas locais, Polícia Militar e Polícia Civil, contando sempre com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário nas ações realizadas para prevenir e reprimir a prática de crimes.

Os furtos registrados somaram 310 no total, o que equivale a um índice de redução de 33%, aproximadamente, em relação ao quantitativo do ano de 2022, quando houve 461 furtos.

Já nos casos de roubos, de janeiro a julho de 2023 somaram 10 no total, o que equivale a um índice de redução de 34%, aproximadamente, em relação ao quantitativo do ano de 2022, quanto tiveram 15 roubos.

No ano passado, em 2022, o segundo semestre teve redução de 22% nos crimes de furtos, comparado com o primeiro semestre daquele ano. Agora, neste ano a Polícia Militar intensificou ainda mais o policiamento ostensivo em locais com maior incidência de crimes, em locais vulneráveis como os acessos à cidade e locais apontados pelos cidadãos de Paranaíba/MS, e continuará atuando de forma enérgica e estratégica, para continuar proporcionando um ambiente mais seguro e tranquilo para a nossa população.

De acordo com dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Operacional (Plataforma SIGO), os índices diminuíram tanto nos casos de furto, quando ocorre a subtração de algo alheio sem usar de violência, quanto nos casos de roubo, quando a subtração se dá por meio de violência ou grave ameaça.

