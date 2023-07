Processo Seletivo para contratar terapeuta ocupacional não tem inscritos

Não houve inscritos no processo seletivo para a contratação de terapeuta ocupacional em Paranaíba, conforme edital publicado nesta quinta-feira (20). O edital previa na inscrição a necessidade de graduação em Terapia Ocupacional com registro em entidade de classe, especialidade em TEA (Transtornos do Espectro Autista).

As inscrições tiveram início em 5 de julho e seguiram até o dia 14 de julho. A contratação seria pelo prazo determinado de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com as necessidades excepcionais da Secretaria da Saúde e nos termos das disposições legais que autorizam a contratação.

Com uma vaga disponível e carga horária de 20 horas semanais, o contratado seria lotado na Secretaria Municipal de Saúde.