Programa Família Protetora inicia pagamento de auxílio

Em dezembro, a Prefeitura de Paranaíba, iniciou o pagamento do auxílio “Família Protetora”, programa instituído pela Lei n.º 2.491, destinados às ações de proteção e assistência a Famílias em situação de vulnerabilidade social.

Atualmente o programa conta com 416 famílias inscritas, sendo que 119 famílias já receberam o pagamento da segunda parcelas, e 246 novos cadastros foram enviados ao financeiro para pagamento.

O período de permanência de cada família no Programa será de 12 meses contínuos.

Poderão participar do Programa as famílias em situação de vulnerabilidade social, que possuam renda familiar mensal “per capita” de até 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente.

As famílias interessadas deverão procurar a Prefeitura Municipal, das 7h às 12h, e falar com Wanice Luciana, com cópia dos documentos: Folha resumo do NIS – CRAS; RG; CPF; Dados Bancários/número da conta; Comprovante de residência; Comprovante de Matrícula e Frequência; Cartão de vacina e documento dos filhos.