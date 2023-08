Programa Jovem Sucessor Rural será realizado em Paranaíba

O Sindicato Rural de Paranaíba realizou em parceria com o SENAR/MS, uma reunião de mobilização que visava apresentar o Programa Jovem Sucessor Rural, que é a mais nova iniciativa do SENAR/MS para o público jovem dos municípios do estado do Mato Grosso do Sul.

O Programa Jovem Sucessor Rural é um novo produto oferecido pelo SENAR/MS em parceria com Sindicatos Rurais, com o objetivo de capacitar e preparar jovens para assumirem papéis de destaque no futuro. O programa oferecerá cursos e acompanhamento técnico em diversas áreas, como gestão, responsabilidade social, ética, liderança, educação e instituições. Além disso, o programa culminará em um concurso que premiará as melhores soluções reais para problemas reais que o setor do agronegócio enfrenta.

Participam do Programa Jovem Sucessor Rural: Lívia Garcia Machado, José Renato Vilela Assunção, Frederico da Silva Branquinho, Danilo Martins Severino, João Augusto Carneiro Panucci, João Pedro Garcia Rodrigues, Adalberto Amador de Rezende Filho, Eguimar Dutra de Oliveira, Lucas Andrade Guerra Andretto, José Roberto Vilela Filho.