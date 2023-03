Programa vai oferecer aulas de informática para idosos de Paranaíba

O Sistema FIEMS (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) promove a partir de março em Paranaíba, o "Projeto 60+" na Biblioteca da Indústria do Conhecimento do SESI. O objetivo é levar inclusão digital para a terceira idade, ampliando o acesso dos idosos às facilidades que a tecnologia oferece.

O público-alvo são pessoas com 60 anos ou mais. Para se matricular é preciso apresentar o RG e comprovante de endereço até a unidade da Biblioteca SESI, localizada na Avenida Coronel Gustavo Rodrigues da Silva, 1825, Santo Antônio.

O curso terá carga de 30 horas, tendo aula 01 vez por semana, nas quintas feiras, aulas presenciais de 2 horas na biblioteca. Haverão duas turmas, uma matutino e outro vespertino.

O “Projeto 60+” foi pensado para trazer uma série de benefícios à população idosa, como: redução do estresse; estímulo às habilidades sociais; promoção de experiências educativas com uso da tecnologia; aumento da qualidade de vida; entre outros.

