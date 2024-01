Projeto "Arte (Res) Significando a Vida" retornará em fevereiro

A Prefeitura Municipal informa que o Projeto “Arte (Res) Significando a Vida: música, teatro e dança na escola”, retornará as atividades após o carnaval, com data prevista para o início das aulas dia 15 de fevereiro. Após o início das aulas, será contabilizado o número de vagas disponíveis para alunos novos e a pretensão é que as matrículas sejam abertas no início do mês de março. O Projeto é desenvolvido por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Assistência Social, e coordenado pela professora especialista Vera Lúcia Gonsales Rodrigues.

