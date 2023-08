Psicóloga destaca as consequências da violência psicológica

Agosto é o mês dedicado ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, com o fim de sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre fim da violência, bem como divulgar os mecanismos especializados de combate e a rede de atendimento à mulher em situação de violência. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do CAM (Centro de Atendimento à Mulher em Situação de Violência), do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), em parceria com a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), com a Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, preparou um mês de atividades especiais.

No dia 14 de agosto, às 8h30 será realizada uma blitz educativa em parceira com a DAM. Nos dias 25 e 28 de agosto serão efetuadas palestras com os usuários do CRAS Maria Félix e Aristides Ferreira Araújo. Já nos dias 15 e 22 de agosto as palestras serão realizadas na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Por fim, no dia 31 de agosto, às 8h30 acontecerá a carreata para o encerramento da Campanha do “Agosto Lilás”, com a participação das secretarias municipais, sociedade civil e forças policiais.

A psicóloga Cristiane Buso explica quais as consequências da violência psicológica.

