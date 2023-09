Hoje no a CASA É SUA a psicóloga Laura Priscila Paiva explicou a importância da terapia de casal. Ela falou sobre os principais pontos e motivos do casal fazer a terapia, e afirma que a terapia não é somente para casais em crises e sim para que ambos possam conhecer e apreender a lidar com diversas situações.



Assista a entrevista completa:

