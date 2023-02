Quarta-feira de Cinzas tem celebração nas Paróquias Sant'Ana e Santo Antônio

A campanha da Fraternidade 2023 inicia, nesta quarta-feira (22), em todo o país, com o tema "Fraternidade e Fome", com o lema "Dai-lhes vós mesmo de comer" (MT 16:16). Em Paranaíba haverá Missa na Matriz Santo Antônio e comunidade Nossa Senhora dos Pobres às 18h30 e na Matriz Sant’Ana às 18h para lançamento da campanha e celebração do início da quaresma.

A campanha deste ano convida todas as comunidades de fé a vivenciarem e refletirem sobre o tema em meio a sociedade, amparando nossos irmãos e irmãs pobres em meio aos gestos de solidariedade.

O objetivo da campanha visa sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentarem o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo.



Assista: