Quarta-feira tem previsão de altas temperaturas e baixa umidade

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quarta-feira (23) é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Nos próximos dias, o Estado deve enfrentar altas temperaturas que podem atingir 40°C, valores próximos ou até acima da temperatura máxima do ano.

Em Paranaíba a previsão é de sol com algumas nuvens, com temperatura mínima de 24°C e a máxima de 39°C. A umidade relativa do ar varia de 49% e pode chegar a 15%, por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.