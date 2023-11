Quarta-feira tem previsão de tempo instável e máxima 34ºC

A quarta-feira (22) em Paranaíba amanheceu nublada; a previsão indica chuva durante o dia com possibilidade de trovoadas à noite. A temperatura nas primeiras horas do dia foi de 23°C e a máxima deverá chegar a 34°C, a umidade relativa do ar varia de 63% pela manhã e pode chegar a 30%.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) o tempo fica instável em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta quarta. Existe a probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Tais instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, aliado a atuação de uma frente fria oceânica. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o deslocamento de cavados favorecem a formação de nuvens e chuvas no estado.