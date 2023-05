Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas no Jardim Redentora

Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas em Paranaíba na tarde de quinta-feira (25); cerca de 200 gramas de cocaína foram apreendidas, as quais seriam levadas para a cidade de Aparecida do Taboado/MS. Policiais da Força Tática do 13º Batalhão obtiveram informações que estaria acontecendo o tráfico de drogas em uma residência na rua Leopoldina da Silva Lemos, no Jardim Redentora, e passaram a intensificar rondas nas proximidades do local.

Segundo a PM, em dado momento, de fronte ao imóvel, avistaram um veículo estacionado, onde o condutor e um casal aparentavam esperar a entrega de algo. Um indivíduo saiu do terreno baldio na parte frontal da residência e estava com dois invólucros que veio a entregar para a mulher. Rapidamente, os policiais militares surpreenderam a todos com uma abordagem e a mulher tentou escondeu um dos pacotes dentro de sua blusa e outro jogou ao solo.

Durante busca pessoal, foi constatado que nos invólucros havia cocaína, não sendo mais nada de ilícito encontrado com os demais abordados. Durante entrevistas técnicas, os policiais constataram que o homem de 18 anos pegou a droga que ficava escondida no terreno baldio, e a entregou para a mulher de 19 anos que, com seu marido de 19 anos, transportaria o entorpecente para a cidade de Aparecida do Taboado/MS para ser entregue a um indivíduo desconhecido. Já a participação do condutor do veículo, homem de 19 anos, seria a de conduzir o casal até a rodoviária de Paranaíba para concluírem o transporte da droga.

Todos receberam voz de prisão pelo flagrante e foram levados presos para a delegacia de polícia.