Quinze casos de covid-19 são confirmados em uma semana, em Paranaíba

Segundo os dados do boletim epidemiológico semanal, publicado na manhã desta terça-feira (25) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), na última semana Paranaíba registrou 15 novos casos foram confirmados de Covid-19.

Ainda conforme as informações do boletim, são 8.850 casos registrados no município desde o começo da pandemia. No novo boletim Paranaíba aparece na terceira posição das cidades que mais registraram casos da doença.

Estado

Duas pessoas morreram em decorrência da Covid-19 na última semana e 270 novos casos foram confirmados, em Mato Grosso do Sul.