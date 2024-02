Reflexologia trata saúde do corpo através dos pés

No quadro TerSaúde desta terça-feira do programa A Casa é Sua a terapeuta "Zizi" Zilane Jesus da Silva falou sobre os benefícios da reflexologia. A prática é uma técnica terapêutica que trata de distúrbios físicos e desequilíbrios emocionais, através de estímulos em pontos específicos nos pés.

Segundo ela, com as técnicas de massagem apropriadas simultaneamente com a pressão em pontos específicos, chamadas zona de reflexo, pelo reflexologista passe pelos nervos para dissipar o bloqueio de energia. Desta forma, a Reflexologia poderia ajudar a curar a doença no órgão.

Assista: