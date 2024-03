Reforma da Santa Casa deve durar seis meses

Após 30 anos sem receber reforma estrutural, a Santa Casa de Paranaíba passa por revitalização, com prioridade para o telhado, que irá comportar uma usina fotovoltaica. O telhado também é preocupação da diretoria por conta de infiltrações, sem possiblidade de reparos. Serão trocadas ainda portas, vidros, entre outros pontos.

“Hoje pagamos R$ 100 mil de energia elétrica, com a instalação da usina fotovoltaica vamos conseguir reduzir até 70% deste valor, o que já vai ajudar muito o hospital”, disse o presidente do hospital, Jair Alves.

O tempo estimado de toda obra é de seis meses, podendo ser prorrogada por mais dois meses. O presidente acredita que a reforma poderá trazer dificuldades para o atendimento de pacientes do hospital, mas não deve paralisar as atividades durante as obras.

“Na Santa Casa hoje não temos salas disponíveis e a segunda etapa seria ampliar o número de quartos e apartamentos”, disse.

A obra está orçada em R$ 9.587.624,92 que serão utilizados na completa revitalização do hospital, repassados em cinco parcelas de R$ 1.917.524,98.

A revitalização prevê a substituição de toda a estrutura da cobertura do hospital, troca de pisos internos e calçadas, tubulações internas do sistema de prevenção contra incêndio; reparo do portão de acesso; manutenção do esgoto sanitário; pintura de platibandas, esquadrias, paredes internas e externas, lajes, calçadas e muros.

A Santa Casa de Paranaíba faz parte da Rede de Urgência e Emergência (RUE), por meio da Portaria 2.395 de 11 de outubro de 2011. Possui 115 leitos clínicos e outros 10 leitos de UTI.