Reunião irá discutir instalação do curso de Medicina em Paranaíba

Em Paranaíba, reunião irá discutir com reitor da Universidade Estadual instalação do curso de Medicina no município na sexta-feira (3), às 15h, no auditório da ACIP, com a participação de Laércio Alves de Carvalho, reitor da Universidade. A demanda já foi discutida inicialmente com o prefeito Maycol Queiroz. Atualmente a Uems está instalando o curso de tecnólogo de sucroalcooleiro, em parceria com a prefeitura e a Usina Cedro.

Segundo o reitor, em entrevistas anteriores, com os investimentos que o governo do Estado fez na Santa Casa de Paranaíba, existem reais condições de servir como um hospital universitário, o que já garante 60% do que é preciso para a instalação do curso de medicina na cidade.

Além da Santa Casa, aceitar fazer a parceria com a Uems dependerá do governador garantir a contratação de professores. As instalações físicas do campus da Uems local também oferecem condições para a implantação do curso.

O curso pode ser ofertado durante o dia, quando a unidade tem disponível o maior número de sala de aula, o que facilitaria a implantação de curso. O curso de Medicina é bacharelado, com a duração de cinco anos. O curso se estrutura em módulos temáticos construídos coletivamente, tendo o estudante como sujeito da aprendizagem e apoio do professor como facilitador e mediador do processo, valendo-se das metodologias ativas de aprendizagem, particularmente a aprendizagem baseada em problemas.

Em 2021, o curso de medicina formou sua primeira turma de médicos, conforme edital da universidade para o ano de 2023.

Veja: