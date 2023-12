Ridel anuncia R$ 17 mi em recapeamento em Paranaíba

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, esteve em Paranaíba na quinta-feira (14) e anunciou R$ 17 milhões para obras de recapeamento e vistoriou obras em quatro escolas estaduais, sendo uma delas já finalizada e pronta para receber os alunos em 2024. Ele conferiu in loco o andamento da reforma geral na Escola Estadual Manoel Garcia Leal, que atende 856 alunos.

"Acompanhar um pouco das obras e perspectivas dos investimentos em Paranaíba feitos pelo Governo do Estado. É uma região em plena ascensão. Temos quatro escolas estaduais na cidade que serão completamente restauradas, que juntas chegam a R$ 20 milhões. Depois por meio da fibra óptica serão totalmente digitais. Escolas modernas e preparadas para o futuro", afirmou Riedel.

Também visitou a obra de canalização dos córregos Estiva e Fazendinha, no valor de R$ 3,9 milhões. O projeto prevê a pavimentação asfáltica no entorno, para ajudar na logística e acesso da região.

A canalização contou com estudo técnico para avaliar as condições dos córregos, e assim melhorar o escoamento das águas pluviais, para combater inundações e ter um sistema de drenagem eficiente.

"Vamos dar sequência aos compromissos firmados com a cidade, no setor rodoviário e investimentos de infraestrutura urbana, que impactam diretamente na vida da população, ouvindo as demandas locais. O Estado não pode avançar se os municípios não avançarem e só pode se fazer isto com uma gestão municipalista", completou.

O prefeito Maycol Queiroz destacou que além das obras em andamento, o município conta com o melhorias no aeroporto e novos acessos importantes ao setor industrial.