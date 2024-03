Robson Rezende deve ser pré-candidato a prefeito pelo PL

Começou nesta quinta-feira (7) o prazo para que vereadores eleitos no último pleito municipal, em 2020, possam trocar de partido e disputar a reeleição ou concorrer a cargos de prefeitos e vices sem risco de perder seus mandatos. Este ano o período, conhecido como ‘janela partidária’, se estende até 5 de abril. Em Paranaíba já é dado como certa a ida do vereador Robson Rezende para o PL.

Com a saída do PSDB, especula-se que ele seja pré-candidato a prefeito pelo partido que tem na Câmara de Vereadores Marco Antonio Benites (Sargento Benites). No ato de filiação é esperada a participação do deputado estadual João Henrique Catan e possivelmente do presidente do partido em Mato Grosso do Sul, Marcos Polon.

Eleito para seu primeiro mandato em 2020 com 732 votos, Robson foi o vereador mais votado de Paranaíba nas eleições municipais de 2020. Ao ser eleito ele destacou a renovação no legislativo municipal como forma de demonstrar o distanciamento das reais reivindicações da população.

Atualmente, ele faz parte da oposição ao prefeito Maycol Queiroz (PSDB), junto com Fabiano Agi (PDT) e Sargento Benites.

A janela partidária é uma das três situações admitidas na legislação como justa causa para a troca de legenda. Ela abrange sempre um prazo de 30 dias, que termina seis meses antes das eleições. Neste ano, o primeiro turno ocorrerá em 6 de outubro. Instituída pela reforma eleitoral de 2015, a regra consta da Lei dos Partidos Políticos, e também tem previsão na Emenda Constitucional 91, de 2016. Ela é aberta em todos os anos eleitorais, ou seja, de dois em dois anos.