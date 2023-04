Roda de conversa marca Dia Nacional de combate à hipertensão arterial

A Secretaria de Saúde promove na quarta-feira (26) uma roda de conversa com o Grupo da Melhor Idade, às 17h, na Academia da Saúde sobre o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial com a Dra. Naiara Ribeiro. Também haverá aferição de pressão arterial e verificação de IMC.

A data instituída pela Lei nº 10.439/2002, tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico preventivo e do tratamento da doença.

A hipertensão é caracterizada pela elevação dos níveis de pressão arterial, acima de 140×90 mmHg, popularmente conhecida como 14/9 – o primeiro número se refere à pressão máxima que corresponde à contração do coração; o segundo, a pressão do movimento de diástole, quando o coração relaxa.

A hipertensão arterial pode ser primária, quando geneticamente determinada ou secundária, quando decorrente de outros problemas da saúde, como doenças renais e da tireoide, ou das suprarrenais. É fundamental diagnosticar a origem do problema, para que seja introduzido o tratamento adequado.

Tontura, falta de ar, palpitações, dor de cabeça frequente e alteração na visão podem ser sinais de alerta, entretanto, a hipertensão geralmente é silenciosa, sendo importante medir regularmente a pressão arterial.

Principais causas:

Obesidade, histórico familiar, estresse e envelhecimento estão associados ao desenvolvimento da hipertensão. O sobrepeso e a obesidade podem acelerar em até 10 anos o aparecimento. Da doença. O consumo exagerado de sal, associado a hábitos alimentares não adequados também colaboram para o surgimento da hipertensão.

Tratamento e cuidados após o diagnóstico:

A hipertensão, na grande maioria dos casos, não tem cura, mas pode ser controlada. Nem sempre o tratamento significa o uso de medicamentos, sendo imprescindível a adoção de um estilo de vida mais saudável, com mudanças de hábitos alimentares, redução no consumo de sal, atividade física regular, não fumar, moderar o consumo de álcool, entre outros. (Com informações da assessoria)