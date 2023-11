Rodeio arrecada mais de 8 mil quilos de alimentos para entidades

O Santa Helena Rodeio Show arrecadou durante três dias cerca de 8 mil quilos alimentos e ultrapassou os R$ 7 mil com a portaria. Foram três entidades beneficiadas: Rei Davi, LBV (Legião da Boa Vontade) e Santa Casa.

“Superou a expectativa. Só tenho a agradecer todos os meus amigos que me ajudaram, desde a organização até os patrocinadores”, disse o prefeito Maycol Queiroz, idealizador do evento.

Com mais de R$ 6 mil em premiação houve montarias em touros e cavalos, além de show com Trio Horizonte e no sábado além da final do rodeio teve show com a dupla João Haroldo e Betinho, e em seguida baile com Romair Felipe.

Continue Lendo...

Assista: