Rotary realiza Noite das Massas neste sábado

O Rotary Paranaíba realiza no sábado (11) a Noite das Massas. Os convites são individuais e estão sendo vendidos a R$ 70. A animação do evento será do grupo Arco Íris Só Forró.

“Temos ainda alguns convites disponíveis, apesar de serem poucos, mas ainda temos convites disponíveis. Quem tiver interesse em adquirir pode entrar em contato com qualquer companheiro do Rotary Club”, disse o presidente do clube, Rotary Paranaíba.

O convite não inclui bebida, que será vendida no local. O dinheiro arrecadado será utilizado para uma ação de Natal.

Continue Lendo...

Assista: