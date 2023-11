Quando se aproxima o final do ano muitos golpistas se aproveitam para oferecer oportunidades para negociar dívidas, pra isso, eles criam e publicam links, mas são sites falsos. As publicações são acompanhadas de links para se cadastrar na campanha, com a promessa de limpar o nome em poucos minutos.

Luana Souza, consultora financeira dá dicas para evitar fraudes. Assista: