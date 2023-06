Sala do Empreendedor e Acip oferecem palestra sobre vendas

A Sala do Empreendedor, em parceria com a Acip, realiza no dia 20 de junho, às 19h, a palestra Sei Vender. Realizada de forma gratuita, a palestra tem como objetivo principal a promoção do conhecimento na ampliação das vendas através dos componentes do marketing; o produto, o ponto, o preço, a promoção e o cliente. Durante a “Sei Vender” também serão abordadas soluções que tratam de temas básicos para a gestão e o fortalecimento dos negócios para os microempreendedores, além de ser um tira-dúvidas para aqueles que estão pensando em se formalizar.

Ana Letícia, contadora da Sala do Empreendedor destaca a importância da participação dos empresários. Assista: