Sala do Empreendedor oferece Declaração Anual do MEI gratuitamente

A Prefeitura de Paranaíba, através da Sala do Empreendedor, está realizando atendimento gratuito para que microempreendedores possam fazer a Declaração Anual de Faturamento. A declaração é uma obrigação e responsabilidade de cada microempreendedor, poderá ser realizada até 31 de maio de 2023.

O MEI deverá informar para a Receita Federal o total de sua receita bruta anual, auferida no ano anterior, ou seja, tudo que foi apurado com a venda de mercadorias ou na prestação de serviços, com a emissão de nota fiscal ou não, o MEI é obrigado a declarar. Basta somar todos os valores de venda do ano de 2022. Isso facilitará muito na hora de fazer a Declaração Anual do Microempreendedor Individual.

Ana Letícia Lima Oliveira, contadora da sala do empreendedor fala sobre a obrigatoriedade.

Acompanhe: