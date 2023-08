Sala do Empreendedor oferece oficina "Sei Controlar Meu Dinheiro"

A Sala do Empreendedor em parceria com a Associação Empresarial de Paranaíba – ACIP, e o SEBRAE, através do programa Cidade Empreendedora promoverão a oficina gratuita cujo tema é ” Sei Controlar Meu Dinheiro”. Essa oficina é exclusiva para os Microempresários individuais (MEI).

A oficina será ministrada na ACIP, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 1477, Centro. Ocorrerá no dia 29 de agosto, terça-feira, e terá início às 18h e término às 22h.

Nessa oficina o microempresário aprenderá sobre finanças e como controlar as entradas e saídas do dinheiro da sua empresa, efetuar o controle de caixa e entender a diferença entre o seu dinheiro e o da empresa.

Ana Letícia Lima de Oliveira, contadora da Sala do MEI faz convite para todos participarem.

