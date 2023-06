Salada Verde é opção para alimentação natural sem glúten e lactose

A necessidade de uma alimentação natural, sem glúten fez com Denise Efigenia Alexandria Rocha empreendesse. Celíaca, ela começou a ter uma alimentação mais natural, com base em saladas, já que não podia mais ter contato com trigo, cevada e centeio, a partir daí, nasceu a loja Salada Verde.

A preocupação vai desde a higienização dos alimentos a montagem de cada prato, que é praticamente uma obra de arte, que faz com que os clientes 'comam' com os olhos.

"Esse é o maior amor que eu tenho, que é o de criar a salada. Eu crio um momento diferente pra cada prato e isso requer um pouquinho mais de tempo. Todo processo é artesanal, uma entrega totalmente diferente", declara.

Os clientes escolhem os itens são diversificados, como as verduras.

Para os dias mais frios, Denise também tem oferecido a opção da salada quente, uma inovação, que são basicamente legumes assados, além de incrementar com sementes. No cardápio, ela ainda oferta sucos e suchás.

Denise destaca que muitas vezes as pessoas pensam que por serem produtos sem glúten ou lactose podem ser sem graça ou sem gosto, mas pelo contrário, são saborosos e a aceitação tem sido boa, até mesmo pela fidelidade de quem prova pela primeira vez e acaba voltando.

Na Salada Verde ainda há opção de outros produtos sem glúten e sem lactose, com pães, bolachas e bolos, e saladas de frutas.

Os pedidos podem ser feitos a partir das 8h e são entregues a partir das 11h, sendo que quanto mais cedo você fizer seu pedido mais rápido será a entrega. O estabelecimento fica localizado na rua João Pereira Dias, 1588, no Centro da cidade.