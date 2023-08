Santa Casa de Paranaíba será reformada com recursos do Estado

Convênio assinado nesta quinta-feira (10) pelo governador Eduardo Riedel e o prefeito Maycol Andrade, de Paranaíba, garante recursos na ordem de R$ 9,5 milhões para a reforma do Hospital Santa Casa de Misericórdia. “Iniciamos uma fase de estruturação dos municípios na região Leste e que vão passar por uma transformação econômica”, afirmou Riedel se referindo aos investimentos que estão chegando com a nova cadeia produtiva do setor de celulose.

A Santa Casa de Paranaíba é o hospital de referência na região e faz parte da RUE (Rede de Urgência e Emergência), numa área de 7,4 mil metros quadrados. Entre as benfeitorias que serão realizadas, está a instalação de um sistema de geração de energia fotovoltaica que vai possibilitar também uma grande economia para o hospital.

Também estão previstas intervenções como a substituição da estrutura da cobertura e lajes, pisos internos e calçadas, tubulações internas do sistema de prevenção contra incêndio, esgoto sanitário, pintura interna e externa, e reformas de calçadas e muros.

O provedor da Santa Casa, Jair Alves de Souza, agradeceu a iniciativa, que vai assegurar serviços de qualidade para a comunidade de Paranaíba e região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o prefeito enumerou diversas obras que estão sendo realizadas com o apoio do Governo do Estado em Paranaíba, como serviços de drenagem na cidade e no aeródromo, que vai facilitar o fluxo e atender a demanda com a instalação de novas fábricas na Costa Leste. “O apoio do Governo foi fundamental para essa nova realidade de Paranaíba”, acrescentou.

O ato de assinatura do convênio, realizado na governadoria, contou com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, do secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, do presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, dos deputados federais Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira, além de secretários municipais e vereadores de Paranaíba.