Santa Helena Rodeio Show começa nesta quinta-feira

Com mais de R$ 6 mil em premiação, começa nesta quinta-feira (9) o Santa Helena Rodeio Show, com 30 montarias em touros. Na sexta-feira as montarias serão em touros e cavalos, além de show com Trio Horizonte. No sábado além da final do rodeio haverá show com a dupla João Haroldo e Betinho, e em seguida baile com Romair Felipe.

O rodeio será realizado na arena Santa Helena, localizada no prolongamento da Avenida Três Lagoas, após a rodovia MS-497.

Todos os dias a entrada será um quilo de alimento não perecível, que serão doados para entidades do município.

