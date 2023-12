Saúde atenderá novas especialidades por teleconsulta

A Prefeitura de Paranaíba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou um treinamento de Teleinterconsulta com o Hospital Albert Einstein, para fornecer atendimentos remotos via web.

Desta forma, os pacientes serão atendidos com o médico da Unidade de Saúde e o especialista do Hospital Albert Einstein via web. A primeira Unidade de Saúde a realizar os atendimentos online é o PSF Daniel.

Confira as especialidades disponíveis no projeto:

Cardiologia, Endocrinologia, Pneumologia e Reumatologia (a partir de 12 anos);

Psiquiatria (a partir de 5 anos);

Neurologia Adulto (a partir de 17 anos);

Neurologia Pediátrica (de 0 a 16 anos).

