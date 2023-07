Saúde inicia campanha "Vacina mais"

Na próxima quinta-feira tem início a campanha “Vacina mais”, na Unidade de Saúde Dr. Yá, das 16h às 18h. A campanha tem o objetivo alcançar os grupos prioritários que ainda não se vacinaram, dentre eles estão crianças, idosos e gestantes.

Também será realizada busca ativa, pelos agentes comunitários de saúde, para atender os trabalhadores que estão com seus esquemas vacinais atrasados. Cada unidade fará uma ação que será divulgada nas rádios, nas visitas dos ACS e nos meios de comunicação.

A campanha será desenvolvida durante os meses de julho, agosto e setembro e as ações incluem horários estendidos, vacinação extramuro e visitas em fábricas e comércios.

Instituído em caráter provisório o Projeto ‘MS Vacina Mais’ estabelece os critérios e o fluxo para o repasse de incentivo financeiro estadual de custeio para o fortalecimento das ações de vacinação dos municípios em Mato Grosso do Sul.

Para isso, o Estado vai disponibilizar R$ 1,2 milhão o qual deverá ser empregado exclusivamente para pagamento de incentivo financeiro aos trabalhadores de saúde das secretarias municipais de saúde, designados para atuarem nas salas de imunização, a fim de custear plantões e horas extras, com o intuito de fortalecer e expandir as ações de imunização, possibilitando a realização de estratégias que contribuam para a melhoria das coberturas vacinais no Estado.

A Resolução nº 43/SES/MS prevê o parâmetro de avaliação de incremento da cobertura vacinal das vacinas pactuadas no PQA-VS (Programa de Qualificação da Ações de Vigilância em Saúde) será o alcance de incremento de 15% ou alcance de 95% nas quatro vacinas: Pentavalente, Poliomielite, Pneumocócica e Tríplice Viral. Para fins de cálculo serão analisadas as coberturas vacinais do SI-PNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações) no dia de publicação desta resolução e os dados alcançados tendo como dia de extração 6 de novembro de 2023.

Conforme a coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende Goldfinger, o projeto de incentivo é para que os 79 municípios do estado consigam retomar a cobertura vacinal, em especial a da Influenza.

“Nós esperamos que com o pagamento desse incentivo, a gente melhore o incremento, porque pensamos justamente nas quatro vacinas de rotina – Pentavalente, Poliomielite, Pneumocócica e Tríplice Viral – por serem vacinas que já fazem parte do programa de qualificação da vigilância em saúde. Para isso, esperamos que os municípios façam a adesão ao ‘MS Vacina Mais’ e consigam esse incremento de 15% ou mais e que muitos consigam atingir a meta preconizada de 90% da cobertura vacinal contra a Influenza”.

Assim, para os municípios terem acesso ao repasse precisarão realizar a construção e envio de um cronograma até o final de julho de 2023, com suas respectivas ações de intensificação de vacinação contra a Influenza, Covid-19 e de Multivacinação para os meses de agosto e setembro de 2023.