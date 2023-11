Saúde realiza encerramento do último LIRAa de 2023

No período de 29 de outubro à 04 de novembro de 2023, a equipe do controle de vetores realizou o último Levantamento Rápido de índice para Aedes aegypti – LIRAa, para obtenção rápida de indicadores entomológico e permite conhecer a distribuição do vetor Aedes aegypti.

O município de Paranaíba finalizou o LIRAa com o Índice de Infestação Predial (IIP) de 1,4 classificando a situação do Município em médio risco.

No estrato 1 (Bairros Centro, São José, Santa Lúcia I, Santa Lúcia II, América I, América II, Ipiranga e Universitário) apresentou 1,8% de Infestação Predial (IIP); no estrato 2 (Bairros Brasília, Santa Eliza, Redentora) apresentou 3,9% de Infestação Predial (IIP) e o estrato 3 composto pelos Bairros Salomé, Santo Antônio, Jardim Daniel, Industrial de Lourdes e Costa Leste 0,2 Infestação Predial (IIP).

O índice de Breteau (IB) apresentou 1,4% para Aedes aegypti e 0% de Aedes albopictus. O número e percentual de criadouros de Aedes aegypti foram: B 7,7%, C 23,1%, D1 15,4% e D2 53,8%.

