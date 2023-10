Saúde reforça cuidados para evitar acidentes com escorpiões

Periodicamente a Vigilância em Saúde, através de seus agentes, realiza visitas com o objetivo de prevenir a proliferação de animais peçonhentos e os escorpiões são um exemplo disso. Neste período, as altas temperaturas favorecem a disseminação do escorpião-amarelo (Tityus serrulatus) e a Saúde alerta para os cuidados que devem ser tomados para evitar escorpiões.

No meio urbano os escorpiões encontram habitat ideal em áreas abandonadas, terrenos baldios e espaços com acúmulo de mato, lixo, madeira, entulho e materiais de construção civil, outra habilidade adquirida por esse aracnídeo é que ele chega às residências através de ralos da cozinha e banheiro, podendo causar sérios acidentes.

É importante ressaltar que crianças e idosos compõem o principal grupo de risco de acidentes por escorpiões, visto que os casos tendem a evoluir com maior facilidade.

Lembrando que manter o ambiente limpo com ausência de entulhos, insetos como baratas e grilos é indispensável para ficar livre desses aracnídeos.

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com o Ciatox pelos telefones: (67) 3386-8655 e 0800-722-6001 e 150. A equipe oferece teleatendimento a profissionais de saúde, diagnóstico e identificação de animais peçonhentos e plantas tóxicas.

