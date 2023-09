O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aumentou o grau de alerta sobre a onda de calor que se instala no Brasil e prevê até risco de hipertermia (aumento da temperatura corporal, para mais de 40ºC) e morte. Termômetros marcarão até 5ºC acima da média durante até a segunda-feira, dia 24, conforme o aviso que vale para todas as cidades de Mato Grosso do Sul, mas a previsão é o tempo continue muito quente até a metade da próxima semana.

Com o bloqueio atmosférico para as massas de ar frio, a região fica sobre a incidência de forte radiação solar e o ar aquecido não se move, ou seja, uma verdadeira bolha de calor. A previsão é que termômetros marquem mais de 40ºC, mas a sensação térmica pode ser de temperaturas mais altas ainda.

A Defesa Civil também fez alerta nesta semana e orienta evitar exposição direta ao sol entre as 10h e 15h. Recomenda o uso de chapéus e óculos escuros, além de roupas soltas e aplicação do protetor solar. A hidratação também será fundamental nos próximos dias.

A atenção deve ser redobrada com recém-nascidos, crianças, idosos e acamados. É preciso estar sempre oferecendo água, até se não tiver sede. Além disso, conforme a Defesa Civil, as refeições devem ser leves, com pouco condimentos e mais frequentes.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quarta-feira (20) é de tempo firme, com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um bloqueio atmosférico que irá favorecer uma intensa onda de calor em grande parte de Mato Grosso do Sul.

O céu estará predominantemente ensolarado. Mínima de 25°C e máxima de 39º C. A Umidade relativa do ar varia de 20 a 70%.

