Vacina antirrábica continua disponível na Vigilância Sanitária

A Vigilância Sanitária, realizou a campanha de vacinação antirrábica dos cães e gatos e vacinou 5.149 animais no último sábado.

A raiva é uma doença passível de eliminação no seu ciclo, pois existem as medidas eficientes de prevenção. A doença é transmitida pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, arranhadura e/ou lambedura. As principais espécies envolvidas no Brasil são cães, gatos, morcegos, cachorro-do-mato e saguis, mas todos mamíferos são susceptíveis à raiva.

Caso não tenha conseguido vacinar seu pet, procure a Vigilância Sanitária para realizar a vacinação. A Vigilância está localizada na Rua Treze de Maio, 527, Jardim Santa Mônica, com horário de funcionamento das 06:30h às 11h e das 12:30h às 16h.

">http://