Teve início as aulas na Escolinha de Futsal que acontece na quadra da Escola Estadual Aracilda Cícero. As aulas são para alunos de 6 a 14 anos e acontecem às segundas e quartas-feiras, das 14:30h as 16:30h, ao comando do professor Dalvo Antônio.

Para se inscrever procure a Secretaria de Esportes, localizada nos fundos da Escola Estadual Aracilda Cícero, das 7h às 12h.

Assista:

Continue Lendo...