Secretaria de Saúde inicia programa que entrega remédio em casa pelo SUS

Paranaíba passa a fazer parte da lista de municípios que iniciaram o programa Remédio em Casa, parceria firmada entre a prefeitura com o Governo do Estado, que direciona a entrega de medicamentos a pacientes cadastrados no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e medicamentos e insumos aos usuários de ação judicial, nas residências ou locais estabelecidos.

Segundo a secretária de Saúde, Franciani Mariano Forni, nesta primeira etapa estão sendo atendidos 50 pacientes que fazem uso apenas de medicamentos secos que não precisam de receituário de controle especial, inclusive de bolsas de ostomia. Existem 120 selecionados pelo Estado que se encaixam no perfil do programa Remédio em Casa. Já os medicamentos psicotrópicos continuam sendo entregues na farmácia especializada.

Os cadastros dos pacientes foram realizados no mês de janeiro e o Município é sede da microrregião, que também tem como municípios participantes Aparecida do Taboado, Inocência e Cassilândia.

As entregas são feitas mensalmente direto do Estado para a casa do paciente, com o aceite do mesmo. As pessoas interessadas em participar do programa devem procurar a Secretaria Municipal de Saúde para avaliar o seu perfil.