Secretária explica alta demanda para consultas oftalmológicas

A Secretaria de Saúde oferece programa “Mais Visão Para Todos” que começou na segunda (21) com 100 atendimentos e se estenderá até a sexta-feira, das 7h às 10h30 e do 12h30 às 15h30, na Academia da Saúde, localizada na Rua Major Francisco Faustino Dias. [Avenida do Carnaíba].

A Secretária de Saúde, Franciani Mariano Forni, explica como funciona o programa.



