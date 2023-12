Segunda-feira é de instabilidade com possibilidade de chuva

Paranaíba tem previsão de instabilidades nesta segunda-feira (4), com chuvas acompanhadas de rajadas de vento. O dia amanheceu com céu nublado; a temperatura máxima deve chegar a 34°C, com temperatura mínima de 22°C.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que as instabilidades são causadas pelo avanço de uma frente fria oceânica, combinada com o intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia. Além disso, o deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai formam a combinação que gera tal cenário.