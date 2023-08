Seis bairros terão recapeamento com investimento de R4 2,2 mi

O prefeito Maycol Queiroz divulgou os trechos de ruas e avenidas que receberão recapeamento a quente em Paranaíba. São cinco bairros beneficiados com prioridade neste momento para avenidas no Jardim América, Santo Antônio, Centro, São José, Daniel II e Jardim Redentora.

Ainda está em curso outra licitação de R$ 1,1 milhão para recapear outros trechos da cidade, que terá como prioridade ruas com buracos que precisam do serviço; além de prever que em janeiro o governo do estado aporte recursos da ordem R$ 17 milhões para pavimentação e recapeamento.