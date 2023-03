Sem aceitar fim de relacionamento, homem ameaça a ex em Paranaíba

A Polícia Militar encaminhou para a delegacia, no final da tarde de quinta-feira (30), um homem, de 32 anos, por ameaçar a ex-mulher, em Paranaíba. Segundo a vítima, o ex não aceita o fim do relacionamento.

A mulher, de 33 anos, contou que conviveu com o autor por seis anos e a relação entre os dois era abusiva, além de ser agredida fisicamente no passado. Após ela por um fim no relacionamento no dia 29 de março, decidiu morar na residência da mãe, porém o ex não aceita a separação e fica rondando nas imediações de seu serviço.

Após acionada pela vítima, a PM encontrou o homem alterado na porta da casa de sua mãe. Foi realizada busca pessoal rapaz, mas na foi localizado com ele. À PM ele disse que apenas queria parte do dinheiro que os dois possuem em comum depositado em um banco.

A mulher não quis dar andamento a medidas processuais contra a ação do autor, e foi orientada a procurar a Delegacia de Atendimento a Mulher.

O autor foi conduzido para a delegacia e após ser advertido, o homem foi liberado.

