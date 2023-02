Sem CNH e embriagado, homem causa acidente e deixa motociclista com ferimentos graves

Um homem de 48 anos foi preso na noite de quarta-feira, após causar um acidente de trânsito na Avenida Três Lagoas, em Paranaíba. Ele avançou o sinal de PARE na rua Maria Cândida de Freitas e na intenção de atingir uma outra pessoa, acabou colidindo com a moto, conduzida por um homem de 24 anos, que havia acabado de sair do trabalho.

Segundo boletim de ocorrência, o homem de 48 anos e outro homem não identificado estavam bebendo em um bar e jogando bilhar, quando se desentenderam; e ele então havia dito que ‘essa situação não vai ficar assim, mostraria do que era capaz, e buscaria o que este outro homem queria’.

O homem saiu do bar no carro e outro homem que estava jogando bilhar resolveu ir embora com medo de uma possível retaliação e foi embora em uma motocicleta.

O homem de 48 anos então avançou o sinal de PARE na rua Maria Cândida de Freitas e jogou o veículo em cima deste homem não identificado, o qual se esquivou, e o carro colidiu com uma outra moto que subia na Avenida Três Lagoas. O condutor desta moto tinha acabado de sair do trabalho.

O motociclista atingido sofreu diversas lesões pelo corpo, tais como perna direita fraturada, perna esquerda com lesões e possível traumatismo craniano, já motorista do carro não apresentava qualquer tipo lesão corporal aparente. Foi feito teste etilômetro no sopro resultado valor 0,52 mg/L, acima do permitido.

Os veículos sofreram avarias de grande monta, não sendo possível retirá-los do local, uma vez que estavam intransitáveis. A moto atingida apresentou danos de grande monta, vindo até mesmo a ser partida ao meio, rachando até o motor com o impacto, quanto que o carro, teve sua parte esquerda frontal totalmente danificada e destruída, sendo impossível sua condução. Conforme a Polícia Civil, os veículos em questão foram liberados uma vez que esta Unidade Policial Militar não dispõe de guincho credenciado, ou qualquer outro tipo de recurso para a condução dos veículos em questão, vista que os mesmos se encontravam intransitáveis.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao condutor do carro, e foi conduzido sem lesões corporais aparentes, e sem a necessidade do uso de algemas a Delegacia de Polícia Civil para realização dos devidos procedimentos.

Dos procedimentos de trânsito foram tomadas as seguintes medidas; ao condutor da moto foram lavrados dois autos de infração de trânsito, aos quais dirigir veículo sem CNH e conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado.

Ao condutor do carro foram confeccionados três autos de infração de trânsito: dirigir sem possuir CNH, o de permitir posse/condução do veículo a pessoa sem CNH, e por fim o de dirigir sob a influência de álcool.

No carro foram encontradas duas garrafas de cerveja vazias.