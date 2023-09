Semana começa com calor de 38°C e pode passar dos 40°C em Paranaíba

A segunda-feira em Paranaíba será mais um dia quente, com a temperatura máxima podendo chegar a 38°C; a mínima foi de 22°C. A umidade relativa do ar também tem grande variação passando de 80% para 20% nas horas mais quentes do dia. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o dia deve ser ensolarado, já a noite tem previsão de chuva isolada.

No domingo Paranaíba registrou sensação térmica de 41°C, com amplitude térmica de 17,1°C, variando de 21,5°C a 38,6°C. Já o volume de chuva foi de 6 milímetros.

A despedida do inverno promete ser quente em Mato Grosso do Sul. O Estado será o epicentro de onda de calor com máximas entre 40°C a 45°C durante esta semana, segundo previsão meteorológica. Trata-se, nesta semana, de calor em grande parte do Brasil devido a uma massa de ar extremamente quente com baixa umidade.

De acordo com o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o intenso calor se deve atuação de um bloqueio atmosférico, aliado a atuação do El Niño. Ainda conforme a previsão, a região do Pantanal é onde ocorrerá as maiores temperaturas. Segundo autoridades, em relação a saúde, é necessário muita hidratação e cuidados com à exposição ao sol.