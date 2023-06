Semana começa com tempo estável, mas condições mudam na terça

A previsão para esta segunda-feira (12) é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Devido a uma massa de ar, o tempo seco será predominante. A temperatura mínima foi de 18°C e a máxima deve chegar a 31°C; já a umidade relativa do ar veria de 68% a 24%.

Devido às condições de céu limpo, as amplitudes térmicas (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima) seguem acentuadas, com temperaturas mais amenas na madrugada e amanhecer com rápida elevação das temperaturas durante o dia.

O Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que o tempo instável também sofre influência do intenso fluxo de umidade e atuação de área de baixa pressão atmosférica, que vai favorecer o aumento da nebulosidade e a formação de nuvens de chuva em todo o Estado. Durante a semana o avanço de uma massa de ar frio pelo Estado deverá favorecer a queda significativa das temperaturas. Há previsão de ocorrência de nevoeiro e neblina ao amanhecer.

Na terça-feira (13) a previsão indica mudança na temperatura com sol pela manhã e chuva no período da tarde de noite, a temperatura deve variar entre 16°C pela manhã e 25° nas horas mais quentes. A partir daí a tendência é de queda nas temperaturas com indicação, segundo o ClimaTempo de mínima de 14° C e máxima de 20° na quarta (14), seguindo assim na quinta (15) e sexta (16).