Semana Lixo Zero recebe recicláveis e eletrônicos a partir de segunda-feira

A Semana Lixo Zero UFMS segue com a programação com foco na conscientização ambiental e inicia a coleta de resíduos nesta segunda-feira (23). A comunidade pode entregar materiais recicláveis, lixo eletrônico, pilhas, baterias, lâmpadas e medicamentos vencidos para descarte, como ação na Praça do Carnaíba. Nos campus, também são realizadas atividades de coleta.

A programação da ação já começou em todos os câmpus e tem tido o engajamento da comunidade em prol do convívio sustentável com o meio ambiente. Para realizar o descarte correto, é necessário que os resíduos recicláveis sejam limpos e secos. Desta forma, o mau cheiro, derramamento de líquidos, contaminação de materiais e focos com presença de insetos podem ser evitados.

O processo torna a reciclagem viável para o retorno à cadeia da reciclagem. Os participantes ainda podem participar do desafio de engajamento, basta postar uma foto ou vídeo no feed do perfil no Instagram ou Facebook.

