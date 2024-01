Senar e Cras oferecem curso de fabricação artesanal de derivados do leite

A Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o SENAR, promove o curso “Fabricação Artesanal de Derivados do Leite”. O curso será realizado no Centro de Referência e Assistência Social – CRAS Maria Felix, de segunda (22) a quarta-feira (24).

Na oportunidade, os alunos irão conhecer os principais tipos de produtos obtidos a partir do leite: queijos duros, iogurtes naturais, confeitaria diversa (pastas e barras de soro de leite), requeijão, requeijão, entre outros.

Continue Lendo...

O Senar fornece o curso e os materiais, já a Prefeitura disponibiliza o local. Ao longo do ano são oferecidos diversos cursos, fruto da parceria, como crochê em barbante, artesanato de fibras naturais, artesanato em ponto cruz e outros.